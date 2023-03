Episode 140: Happy Birthday – 30 Jahre ETFs | extraETF Talk

ETFs feiern 2023 ihren 30. Geburtstag. In den letzten drei Jahrzehnten haben Exchange Traded Funds, auch bekannt als ETFs, eine spektakuläre Erfolgsgeschichte geschrieben. Mit Recht, denn ETFs bieten eine einfache, kostengünstige und effiziente Möglichkeit, in Aktien, Anleihen oder Rohstoffe zu investieren.

In diesem Podcast erörtere ich zusammen mit Markus Weis, dem Leiter des ETF-Geschäfts von SPDR in Deutschland und Österreich, die Entstehungsgeschichte von ETFs, wie ETFs die Investmentbranche verändert haben und welche Entwicklungen in Zukunft zu erwarten sind. Außerdem sprechen wir in einem kleinem Exkurs über Dividenden-ETFs, die Investor:innen regelmäßige Ausschüttungen versprechen. Viel Spaß beim Anhören!