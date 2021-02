Episode 32: Die optimale Aktienquote für Ihr Portfolio | 3-Schritte-Anleitung

In dieser Episode beschäftige ich mich mit wichtigen Fragestellungen rund um Risiken bei der Geldanlage. Welche Portfoliozusammenstellung passt zu Ihrem Risikoprofil? In welcher Höhe sollten Sie Aktien und Anleihen miteinander kombinieren? Ich zeige Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die optimale Aktienquote für Ihr Portfolio finden. Profitieren Sie von meiner Erfahrung und vermeiden Sie so größere Verluste. Viel Spaß beim Anhören!