Episode 34: Darum sind ETFs jederzeit handelbar | Ein Profi verrät seine Tricks

Eine der Kerneigenschaften von ETFs ist es, dass sie jederzeit an der Börse gehandelt werden können. Doch warum ist das eigentlich so? Frank Mohr, Leiter des ETF-Handels bei der französischen Bank Société Générale erklärt ausführlich, welcher Prozess dahintersteckt. Der erfahrene Experte gibt Ihnen zudem einen tiefen Einblick in den spannenden Alltag eines ETF-Market Makers. Profitieren Sie von seinen Tipps und vermeiden Sie so teure Fehler beim ETF-Handel. Viel Spaß beim Anhören!