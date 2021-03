Episode 35: Meine Einschätzung zur Kritik an ETFs | Faktencheck

Der ETF-Boom bricht auch 2021 neue Rekorde – sehr zum Missfallen von Teilen der Finanzindustrie. Die vielen Vorteile – vor allem aber die niedrigen Kosten – wirken stark auf die Gesamtbranche und deren Einnahmen ein. Der Druck ist groß. Kritische Stimmen, die am positiven Image von ETFs kratzen sollen, werden daher immer lauter. Doch was ist dran an den Argumenten gegen die Anleger-Lieblinge? In der heutigen Episode gehe ich auf die größten Kritikpunkte, die ETFs entgegengebracht werden, ein und unterziehe diesen einen ausführlichen Faktencheck. Viel Spaß beim Anhören!