Episode 36: Prof. Martin Weber – So einfach geht das Investieren an der Börse

In dieser Episode begrüße ich Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber im extraETF Podcast. Martin Weber ist Mit-Entwickler des ARERO-Konzepts, Geschäftsführer der Prof. Weber GmbH sowie Senior-Professor an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Universität Mannheim. Er ist führender Experte auf dem Fachgebiet Behavioral-Finance und hat bereits eine Vielzahl an verschiedenen Finanz-Bestsellern veröffentlicht.

Ich spreche mit ihm über die Erfolgsgeschichte ARERO aber auch über wichtige und vor allem praxisbezogene Erkenntnisse der Behavioral Finance. So gehen wir der Frage nach, weshalb viele Anleger glauben, die Kursentwicklung einer Aktie genau vorhersagen zu können. Besonders für Einsteigern ein echtes Highlight: Professor Weber gibt Ihnen hilfreiche Tipps für den erfolgreichen Vermögensaufbau mit auf den Weg. Viel Spaß beim Anhören!