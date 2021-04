Episode 40: Das größte Casino der Welt | Talk mit einem Suchtforscher

Ist die Börse das größte Spielcasino der Welt? Seit einiger Zeit drängen neue Broker in den Markt, die es ermöglichen, einfach, günstig und schnell über das Smartphone zu investieren. Doch verleiten diese Trading-Apps womöglich zum übermäßigen Handeln? Sind sie gar der erste Schritt in die Spiel- bzw. Börsensucht? Um diese Thesen näher zu beleuchten, habe ich mir Prof. Dr. Gerhard Meyer in den extraETF Podcast eingeladen. Prof. Meyer ist ein renommierter Suchtforscher und Hochschullehrer für Psychologie an der Universität Bremen. Seine Arbeitsschwerpunkte umfassen ein breites Spektrum an glückspiel- und suchtrelevanten Fragestellungen.

Wir sprechen über Spielsucht und woran man erkennt, dass eine pathologische Suchterkrankung vorliegt. Zudem thematisieren wir mögliche Gemeinsamkeiten von Glückspiel und Börsenhandel und werfen dabei einen spannenden Blick in die menschliche Psyche. Zuletzt widmen wir uns typischen Verhaltensweisen, die eine potenzielle Suchtgefährdung signalisieren können. Viel Spaß beim Anhören!