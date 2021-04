Episode 41: Investieren in Rohstoffe | Ethisch korrekt und renditestark?

Rohstoffe werden im Portfolio gerne zur Diversifikation eingesetzt – die Geldanlage wird breiter gestreut, das Portfoliorisiko reduziert. Ein vielversprechender Ansatz. Doch wer mit ETFs oder ETCs in Rohstoffe investieren möchte, sollte sich zunächst mit den Grundlagen dieser Asset-Klasse beschäftigen.

In dieser Episode erkläre ich daher, wie man sinnvoll in Rohstoffe investiert, welche besonderen Spielregeln dabei gelten und welche moralischen Aspekte vor einem Investment bedacht werden sollten. Ich gehe auch darauf ein, warum das „Rollen“ von Future-Kontrakten einen so starken Einfluss auf die Rendite eines Rohstoffinvestments hat. Abschließend nenne ich Ihnen meine persönliche Meinung zum Thema Rohstoffinvestments. Viel Spaß beim Anhören!