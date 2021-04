Episode 42: ETFs und Stimmrechte – So werden Ihre Stimmrechte eingesetzt

Für diese Episode habe ich mir Simon Klein als Gesprächspartner in den extraETF Podcast eingeladen. Simon verantwortet bei der DWS, einem der größten globalen Vermögensverwalter, den weltweiten Vertrieb passiver Investments – so auch ETFs.

Wir sprechen über ein Thema, das viele ETF-Anleger kaum wahrnehmen. Es geht um Corporate Governance. Dabei handelt es sich um einen rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmen, welcher Regeln, Werte und Grundsätze beinhaltet, die bestimmen, wie Unternehmen geführt und überwacht werden.

ETF-Anbieter und Asset Manager – also Vermögensverwalter, die Gelder ihrer Kunden in Aktien investieren, können durch ihre Tätigkeit die Stimmrechte der Aktien nutzen und so direkt auf die Unternehmen einwirken. Wie genau dieses Prinzip in der Praxis umgesetzt wird, erläutern wir in diesem Talk. Viel Spaß beim Anhören!