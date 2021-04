Episode 43: Aktien gehören in jedes Portfolio

In dieser Episode richte ich mich vor allem an Börseneinsteiger. Ich erkläre ausführlich, warum es sich lohnt, in Aktien zu investieren und zeige Ihnen, dass es gar nicht kompliziert und risikoreich ist, wie es zu Beginn oft vorkommen mag. Aus meiner über 30-jährigen Börsenerfahrung kann ich sagen: Aktien gehören definitiv in jedes Portfolio. Ein Investment in Aktien ist zentraler Baustein für den langfristigen Vermögensaufbau. Auch wenn Ihnen einige Tipps heute banal erscheinen werden, zahlen sich diese mit Sicherheit langfristig aus und verhelfen Ihnen Schritt für Schritt zu einem stattlichen Vermögen. Viel Spaß beim Anhören!