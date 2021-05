Episode 44: Der Kapitalmarkt ist dein Freund | Talk mit Christoph R. Kanzler

In dieser Episode begrüße ich Christoph R. Kanzler im extraETF Podcast. Christoph ist seit mehr als 25 Jahre in leitenden Positionen in der internationalen Finanzindustrie tätig. Bereits seit knapp 15 Jahren beschäftigt er sich mit ETFs und evidenzbasierten Anlagestrategien. Er ist anerkannter Experte, wenn es um die Themen Geldanlage und Vermögensaufbau geht. Sein Wissen teilt er in Vorträgen, Seminaren und in seinem neuen Buch „Selfmade Aktionär: Warum der Kapitalmarkt dein Freund ist“. Wir sprechen über die Inhalte seines Buches und natürlich über seine Erkenntnisse rund um den langfristigen Vermögensaufbau. Viel Spaß beim Anhören!