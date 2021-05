Episode 46: ETF-Empfehlungslisten | Das sind die besten ETFs

„Welchen ETF soll ich wählen?“ Eine entscheidende Frage, vor der viele Anleger stehen, wenn sie sich zum ersten Mal mit dem Thema ETF-Portfolio oder ETF-Sparplan befassen. Bei mehr als 1.600 ETFs und rund 700 ETF-Neuemissionen in den vergangenen drei Jahren wahrlich keine leichte Aufgabe. Um Ihnen die ETF-Auswahl zu erleichtern, hat das Research-Team von extraETF das ETF-Angebot auf Herz und Nieren geprüft und die besten ETFs in den wichtigsten Anlageklassen ermittelt. Das Ergebnis dieser Analyse und das Vorgehen zur ETF-Auswahl stelle ich in dieser Podcastfolge vor. Viel Spaß beim Anhören!