Episode 47: ETF-Sparplan vs. ETF-Versicherung | Das Duell der Spar-Giganten

And the winner is…? In dieser Episode liefern sich zwei Spar-Giganten ein spannendes Duell: Ich vergleiche den beliebten ETF-Sparplan und die ETF-Versicherung miteinander und stelle Ihnen die Vor- und Nachteile beider Sparformen vor.

Wie groß ist der Markt dieser beiden Sparformen überhaupt? Gibt es Unterschiede in der Besteuerung? Ich gehe allen wichtigen Fragen auf den Grund und analysiere anhand eines konkreten Beispiels, ob eine ETF-Versicherung eine attraktive Alternative zu einem ETF-Sparplan ist. Viel Spaß beim Anhören!