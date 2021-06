Episode 50: Jubiläumsfolge | Markus & Timo antworten auf Hörerfragen

In der heutigen Episode feiern wir ein Jubiläum! Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir die erste Folge des extraETF Podcasts aufgenommen und heute hören Sie bereits die 50. Folge. Als Erstes möchten wir uns bei allen Hörerinnen und Hörer für über 500.000 Downloads, fantastisches Feedback und die positiven Bewertungen & Kommentare bedanken. Das macht uns sehr stolz und freut uns riesig!

Die Jubiläumsfolge ist gleich in doppelter Hinsicht etwas ganz Besonderes, denn wir gehen mit einem neuen Talk-Format an den Start. Gemeinsam mit extraETF-Chefredakteur Timo Baudzus antworte ich ab sofort einmal im Monat auf Ihre Fragen rund um das Thema Geldanlage & Vermögensbau mit ETFs! In dieser Folge gebe ich Ihnen zudem Einblicke in meine persönliche Anlagestrategie und in die spannende Unternehmensgeschichte von extraETF. Viel Spaß beim Anhören!