Episode 58: Die beste Geldanlage für Kinder | Alles über Kinderdepots & Co.

Wie legt man am besten Geld für den eigenen Nachwuchs an – und wie viel kommt dabei eigentlich raus? Warum ist ein Kinderdepot sinnvoll? Müssen Kinder eigentlich Steuern auf Kapitalerträge zahlen? Diese und weitere Fragen zum Thema Geldanlage für Kinder beantworte ich Ihnen gemeinsam mit dem extraETF-Chefredakteur Timo Baudzus in dieser Podcastfolge. Viel Spaß beim Anhören!