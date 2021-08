Episode 59: Sind Weltraumaktien das Next Big Thing? | So funktioniert der Space-ETF

Die Luft- und Raumfahrt hat in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte erzielt. Durch Elon Musks Space X ist es zudem wesentlich preiswerter geworden, Raketen in den Weltraum zu schicken. Dies hat eine ganze Industrie beflügelt und für eine regelrechte Aufbruchsstimmung gesorgt. Auch die ETF-Branche hat reagiert und vor Kurzem den ersten Weltraum-ETF auf den Markt gebracht. Mit diesem ETF können Anleger:innen in Unternehmen der Weltraumökonomie investieren.

Wie der Space-ETF funktioniert und wie gut man damit wirklich in Weltraumaktien investieren kann, bespreche ich mit Andre Voinea von HANetf. Ich wünsche mir bei Andre zudem einen neuen Themen-ETF, der auch von der extraETF-Community immer wieder nachgefragt wird. Viel Spaß beim Anhören!