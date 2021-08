Episode 60: Finanzbildung auf YouTube | Von Erfahrungen anderer lernen

YouTube hat sich für viele Anleger:innen als die erste Anlaufstelle zur Wissensvermittlung entwickelt. Zu den verschiedensten Themengebieten werden erstklassig aufbereitete Informationen angeboten. Kein Wunder, dass sich YouTube damit zur zweitgrößten Suchmaschine der Welt entwickelt hat. Weltweit werden täglich mehr als 1 Milliarde Stunden Videomaterial angesehen.

Auch zum Thema Geldanlage und Finanzen ist auf YouTube einiges zu finden. So gut wie jede Finanzfrage wurde bereits beantwortet. Auch der extraETF Podcast und der extraETF YouTube-Kanal tragen zu dieser Finanzbildung bei. Natürlich gibt es auch weitere YouTube-Kanäle, die Erfahrung, Fachkenntnis und Authentizität vereinen und damit zur Topadresse für Anleger:innen werden. Den Host eines solchen Finanzkanals habe ich mir zum Gespräch eingeladen.

Bassti Glasser hat mit Talerbox bisher knapp 20 Mio. Videoabrufe erzielt. Über 175.000 Menschen haben seinen YouTube-Kanal abonniert. Er zählt damit zu den erfolgreichsten Finanz-YouTubern in Deutschland. Wir sprechen über seine persönliche YouTube-Laufbahn und diskutieren, warum sich so viele Menschen per YouTube über Finanzen fortbilden. Viel Spaß beim Anhören!