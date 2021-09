Episode 62: Die günstigsten Wege in ETFs zu investieren | 3 Möglichkeiten im Überblick

Oft wird mir die Frage gestellt, wie man am günstigsten in ETFs investieren kann. Eines vorweg: Eine pauschale Antwort gibt es nicht! Denn es kommt immer darauf an, wie sehr du dich selbst in deine Geldanlage einbringen möchtest. Selbstentscheidende Anleger:innen können ETFs kostenfrei handeln. Wenn du jedoch Unterstützung benötigst, fallen zusätzliche Kosten an.

In dieser Episode zeige ich dir drei sinnvolle Wege, mit denen du besonders günstig in ETFs investieren kannst. Dabei berücksichtige ich auch den Grad deiner Eigeninitiative. Mit deinem neuen Wissen kannst du optimal entscheiden, welcher Weg der Beste für dich ist. Viel Spaß beim Anhören!