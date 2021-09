Episode 64: Klimawandel: Diese ETFs werden profitieren | Warum du jetzt dein Portfolio anpassen solltest

Fridays-for-Future-Demonstrationen, Extinction-Rebellion-Aktionen und Greta Thunberg: Der Klimawandel bleibt trotz Corona-Pandemie im Fokus der internationalen Politik. Deutlich sichtbar wird dies auch im aktuellen Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021. Noch nie war der Klimaschutz in einem Wahlkampf so entscheidend wie dieses Mal. Wenn du die verschiedenen Diskussionsrunden zur Wahl verfolgt hast, dann weißt du, welche Rollen Solarenergie und Wasserstoff für die zukünftige Energieversorgung spielen werden.

Doch der Umstieg ist teuer – sehr teuer. Nach Schätzungen des Weltklimarats werden weltweit Investitionen in Höhe von 50 bis 100 Bio. US-Dollar benötigt, um bis 2050 das Netto-Null-Ziel, also die Klimaneutralität, zu erreichen. Vielleicht fragst du dich, ob jetzt eine gute Gelegenheit ist, in Unternehmen zu investieren, die technische Lösungen gegen den Klimawandel entwickeln. An der Börse gibt es inzwischen einige, die entsprechende Produkte anbieten. Um dir die Suche & Auswahl zu erleichtern, stelle ich dir heute verschiedene ETFs vor, mit denen dein Portfolio am Kampf gegen den Klimawandel profitieren kann. Viel Spaß beim Anhören!