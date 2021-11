Episode 71: Diversifikation: Darum ist Risikostreuung im Portfolio so wichtig

Du investierst seit Kurzem in Aktien, ETFs & Co.? Dann hast du dich über die wichtigsten Grundlagen bereits informiert und weißt, dass Investitionen in Wertpapiere mit Risiken verbunden sind. Der Lohn für dieses Risiko ist die Rendite, die langfristig weit über den Gewinnen liegen wird, die du mit Tagesgeld- oder Festgeldkonten erzielen würdest.

Klingt super, oder? Du musst dein ganzes Geld also nur in Aktien stecken und fährst so eine ordentliche Rendite ein? Leider ist der Spagat zwischen Risiko und Rendite nicht ganz so leicht.

Was heißt Risiko eigentlich? Wie wirkt es auf deine Geldanlage und noch viel wichtiger: Wie kannst du das Risiko in den Griff bekommen und sogar steuern? Genau um diese Fragen geht es in dieser Episode. Viel Spaß beim Anhören!!