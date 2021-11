Episode 74: Nasdaq 100 ETF | Sind 14,8 Prozent pro Jahr weiterhin möglich?

Der Invesco Nasdaq 100 ETF hat seit seiner Geburtsstunde im Dezember 2002 eine jährliche Rendite von rund 14,8 Prozent erzielt. Hättest du damals 10.000 Euro in den ETF investiert, wäre dein Vermögen heute auf unglaubliche 137.000 Euro angewachsen. Zum Vergleich: Auf einem Tagesgeldkonto mit rund 2 Prozent Verzinsung, wären es gerade einmal 14.500 Euro geworden.

Was macht den Nasdaq 100 Index so besonders? Mit Apple, Microsoft, Amazon und Tesla sind in diesem Index die Big Player der Welt enthalten. Diese wertvollen Technologieunternehmen haben in den vergangenen 20 Jahren eine eindrucksvolle Entwicklung hingelegt und erklärt die hohe Rendite des Index. Ob sich das so wiederholen lässt, bleibt abzuwarten.

Also Abwarten und Tee trinken? Eine Möglichkeit. Doch es gibt noch andere interessante Nasdaq Indizes, mit denen du auf die Renditeperlen der Zukunft setzen kannst. Wie funktionieren diese Indizes? Wie kann man darin investieren? Diese Fragen bespreche ich mit Florian Foerster vom US-Vermögensverwalter Invesco. Viel Spaß beim Anhören!