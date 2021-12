Episode 75: ETFs, Aktien & Depots für 0 Euro | Koalitionsvertrag – Was ist für dich drin?

extraETF+

2. Oktober 2021 Vermögensaufbau: Wie Sie als Paar gemeinsam eine Anlagestrategie finden

Frauen und Männer investieren unterschiedlich – das ist wissenschaftlich erwiesen. Doch in einer Ehe oder festen Partnerschaft macht es Sinn, gemeinsam Vermögensaufbau zu betreiben. Wir zeigen Ihnen, wie Sie es schaffen, an einem Strang zu ziehen. Plus: zwei spannende ETF-Portfolios zur Inspiration!