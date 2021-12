Episode 78: Mein persönlicher Jahresrückblick | Tipps zum Jahreswechsel | Brokerempfehlungen

Was für ein Börsenjahr! Hohe Kursgewinne bei Aktien und noch mehr Rendite für Anleger:innen, die rechtzeitig in Kryptowährungen investiert haben. Das Jahr 2021 hatte in finanzieller Hinsicht einiges zu bieten. Grund genug, um darüber zu sprechen, was in den letzten 12 Monaten passiert ist. Denn nicht nur an den Börsen hat sich einiges getan, auch die Angebote im Bereich Wertpapierdepots sowie bei den digitalen Vermögensverwaltern haben sich entwickelt. Das Gute daran: Die Angebote haben sich in vielerlei Hinsicht stark verbessert.

Darüber hinaus gebe ich dir ein paar hilfreiche Anregungen, welche (finanziellen) To-dos zwischen Weihnachten und Neujahr unbedingt noch erledigt werden sollten. Ich verspreche dir, mit ein wenig Zeitaufwand kannst du deine finanzielle Zukunft definitiv auf den richtigen Weg bringen. Viel Spaß beim Anhören!