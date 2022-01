Episode 80: Tipps zum Sparen in Aktien und ETFs | Broker-Empfehlungen

Du sparst dein Geld regelmäßig auf einem Tagesgeld oder deinem Girokonto an? Das ist schon mal nicht schlecht, denn am Sparen führt kein Weg vorbei. Doch wie steht es dabei um deine Rendite? Eher weniger gut, richtig? Es gibt definitiv bessere Möglichkeiten, mehr Gewinn aus deinem Kapital herauszuholen.

Die Lösung: Sparen in Wertpapiere wie Aktien oder ETFs. Mit einem Sparplan kannst du einfach und bequem ganz automatisch in Aktien und ETFs investieren. Wie ein Wertpapiersparplan genau funktioniert, welche Banken die besten Angebote bereithalten und welche ETFs oder Aktien besonders geeignet sind, erfährst du in der heutigen Podcast-Episode. Viel Spaß beim Anhören!