Episode 83: Korrektur bei Technologieaktien | Deshalb immer breit streuen

Praktisch alle Kryptowährungen und Technologieaktien mussten in den vergangenen Tagen deutliche Verluste hinnehmen. Innerhalb weniger Tage hat der gesamte Krypto- und Technologiemarkt bis zu 40 Prozent an Wert verloren. Dieser rasante Sinkflug hat vor allem Börsenneulingen schmerzhaft gezeigt, wie risikoreich es ist, nur auf eine oder wenige Aktien zu setzen. Ist dein Portfolio auch davon betroffen?

In dieser Episode erkläre ich dir, wie du dich jetzt verhalten solltest, wie du Risiken in deinem Portfolio künftig minimierst und in den Griff bekommst – und warum es gut ist, etwas Cash verfügbar zu haben. Viel Spaß beim Anhören!