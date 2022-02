Episode 84: Investieren in Luxusaktien | Lohnt sich jetzt noch der Einstieg?

Luxusgüter wie Spirituosen, Mode, Schmuck, Oldtimer oder Kunst sind sehr beliebt. Der Pandemie überdrüssig trösten sich Anlegerinnen & Anleger gerne mit dem Feinen und Edlen. So haben die Aktien der Hersteller von Luxusgütern wie Hermes, Christian Dior, Ralph Lauren, oder LVMH Moet Hennessy in den vergangenen Jahren enorme Gewinne erzielt. Dank der guten Verkäufe vor allem in den aufstrebenden Regionen Asiens hat der Eroberungsfeldzug der Luxushersteller zuletzt nochmal ordentlich Schwung bekommen.

Ob sich ein Investment jetzt noch lohnt und ob ein Luxus-ETF eine gute Wahl ist, bespreche ich mit dem Investor und Vermögensverwalter Christian W. Röhl. Christians Leidenschaft sind Aktien von etablierten Unternehmen mit starkem Cashflow und nachhaltigen Dividenden. Denn diese Qualitätsaktien sind für ihn wie vermietete Immobilien: Keine schnelle Spekulation, sondern Sachwerte, die laufende Erträge abwerfen und langfristig im Wert steigen. Viel Spaß beim Anhören!