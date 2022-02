Episode 85: Krypto-Update | So kannst du in Kryptowährungen investieren

Der Markt für Kryptowährungen ist ordentlich in Bewegung. Noch im November wurde mit rund 58.000 Euro ein neuer Rekordwert für ein Bitcoin erreicht. Knapp drei Monate später notiert Bitcoin schon wieder bei 39.000 Euro. Nicht nur die Währungen schwanken stark, auch die Handelsmöglichkeiten für Anleger verändern sich laufend.

Ich gebe dir in dieser Episode ein kurzes Update, was sich in den vergangenen Monaten bei den Brokern und ETP-Anbietern in Bezug auf Kryptowährungen alles geändert hat. Zunächst sehen wir uns an, wie die Broker das Angebot im Bereich Kryptohandel weiterentwickelt haben. Dann gehen wir zu den ETP-Anbietern – denn dort sind einige Möglichkeiten hinzugekommen in Kryptowährungen zu investieren. Zuletzt gibt es noch ein Update im Bereich Sparpläne, also wo kannst du Kryptowährungen im Rahmen eines Sparplans ansparen. Viel Spaß beim Anhören!