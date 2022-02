Episode 87: Du willst endlich weg vom Tagesgeld, weißt aber nicht wie? | ETF-Guide

Im extraETF Podcast bekommst du seit fast zwei Jahren jeden Mittwoch alle Infos und wichtige Tipps zur erfolgreichen Geldanlage mit ETFs, Kryptos & Co. In dieser Folge geht es um ein ganz besonderes Herzensprojekt von extraETF. Unser ETF-Guide * ist da! Das extraETF-Team über Wochen und Monate viel Energie, Fleiß und Herzblut in den besten ETF-Guide investiert, den es in Deutschland zu kaufen gibt. Der ETF-Guide fasst in der Quintessenz die Mission unseres Anlegerportals extraETF.com, dem extraETF Podcast und den unzähligen Extra-Magazinausgaben zusammen: Fundiertes ETF-Wissen übersichtlich aufbereitet und leicht verständlich erklärt.

Ganz egal, ob du blutiger Anfänger bist oder ob du bereits fleißig in ETFs investierst. Mit dem ETF-Guide * erhältst du auf 120 Seiten geballter Finanzpower das passende Werkzeug für deinen erfolgreichen Vermögensaufbau mit ETFs. Das Besondere: Wir erklären nicht nur die Theorie, sondern bieten dir jede Menge Tipps und Hilfsmittel, die dich in der Praxis ganz konkret unterstützen.

In dieser Episode gebe ich dir zusammen mit Timo Baudzus einen tollen Überblick zum ETF-Guide. Außerdem beantworten wir einige spannende Fragen, die uns die extraETF-Community immer wieder stellt. Viel Spaß beim Anhören!