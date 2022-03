Episode 89: Mit dem Jahrhundert-Portfolio überstehst du jede Krise

Bedingt durch den Krieg in der Ukraine sind die internationalen Finanzmärkte ordentlich unter Druck geraten. Die Preise für Rohstoffe, allen voran Weizen, Öl und Gas, steigen dramatisch an. Die Verunsicherung hat auch den Goldpreis massiv in die Höhe getrieben. Auf der anderen Seite korrigieren die Aktienmärkte. Keine einfache Situation für Anlegerinnen und Anleger.

Vor zwei Jahren, auf dem Höhepunkt des Corona-Crashs, haben die WELT Redakteure Daniel Eckert und Holger Zschäpitz ein Jahrhundert-Portfolio vorgestellt, dass alle großen Krisen und Kriege seit dem Jahr 1900 mit Bravour überstanden hat. Wer sein Erspartes so angelegt hat, hätte in Rückrechnungen bis zum Jahr 1900 über Jahrzehnte eine solide Rendite eingefahren, und dass trotz ernster Krisen und immerhin zweier Weltkriege.

Was es mit diesem Jahrhundert-Portfolio auf sich hat, wie du es mit ETFs nachbauen kannst und wie es sich in den vergangenen Wochen geschlagen hat, erfährst du in dieser Podcast-Episode. Viel Spaß beim Anhören!