Episode 90: Börse für Einsteiger | Tipps & Ratschläge einer Börsenexpertin

Die Turbulenzen an den Kapitalmärkten sorgen besonders für Börsenneulinge für große Verunsicherung. Nicht verwunderlich, denn manche Einzelaktien weisen über den Tag verteilt bis zu zweistellige Prozentveränderungen auf und auch der DAX schwankt stark. Wie soll man da nicht die Nerven verlieren? Woran du dich orientieren kannst und wie du am besten Ruhe bewahrst, erkläre ich dir heute gemeinsam mit Edda Vogt von der Börse Frankfurt.

Wir sprechen über die häufigsten Fragen, die Anleger:innen immer wieder an Edda stellen. Zudem verrät mir die ausgewiesene Börsenexpertin viele nützliche Tipps und Ratschläge, die gerade für den Start an der Börse äußerst hilfreich sind. Darüber hinaus werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Börse und erläutern, was eigentlich genau passiert, wenn du ein Wertpapier an der Börse handelst. Viel Spaß beim Anhören