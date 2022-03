Episode 92: 2026 hat jeder Vierte in Deutschland einen ETF-Sparplan | Deshalb sind Sparpläne ein MUSS

Der ETF-Boom hat sich auch im Jahr 2021 weiter beschleunigt. Die private Altersvorsorge zur Absicherung eines sorgenfreien Lebensabends rückt stärker denn je in das Bewusstsein deutscher Anleger:innen. Beim Vermögensaufbau nehmen ETF-Sparpläne dabei eine ganz besondere Rolle ein. In Zeiten von niedrigen oder gar Minuszinsen, zu denen sich die Geldanlage mittels Sparbuch oder auch Tagesgeldkonto definitiv nicht mehr lohnt, greifen Privatanleger:inenn immer häufiger auf ETF-Sparpläne zurück – zu Recht!

In Zusammenarbeit dem ETF-Anbieter iShares by BlackRock hat das extraETF Research-Team eine umfassende Studie zur Entwicklung des ETF-Sparplanmarktes bis ins Jahr 2026 verfasst. Über die spannenden Erkenntnisse unsere Studie sowie über wissenswerte Fakten zum ETF-Markt spreche ich heute mit Christian Bimüller. Christian ist Head of Digital Distribution Continental Europe bei BlackRock und damit für den Vertrieb von iShares ETFs bei den Direktbanken und Neobrokern verantwortlich. Viel Spaß beim Anhören!

Bei den Aussagen meines Gesprächspartners handelt es sich um keine Anlageempfehlung. Bitte beachte daher den Risikohinweis * zu dieser Podcast Episode.