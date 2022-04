Episode 93: Emerging Markets | So investierst du erfolgreich in Schwellenländer

Die Volkswirtschaften vieler Schwellenländer wachsen dynamischer als die der Industriestaaten. Durch stabilere Volkswirtschaften und politisch verbesserte Rahmenbedingungen ziehen die aufstrebenden Staaten ausländische Investitionen an. Zudem unterstützt eine junge demografische Struktur das wirtschaftliche Wachstum dieser Regionen. In der Folge entstehen gigantische Märkte. Du kennst sicher die Bilder von den wachsenden Metropolen in China und anderen Schwellenländern. Trotz dieser vielen positiven Voraussetzungen ist ein Investment in Aktien der Schwellenländer aber sehr risikoreich, wie die jüngste Entwicklung am Beispiel Russland gezeigt hat. Dennoch überwiegen in den meisten Ländern die Chancen. Schwellenländeraktien dürfen daher in einem breit gestreuten Portfolio nicht fehlen.

In dieser Episode erfährst du, was ein Emerging Market überhaupt ist und wie er sich von einem Industrieland unterscheidet. Wie die großen Indexanbieter die Länder der Welt in Industrieländer, Schwellenländer und Grenzmärkte einteilen. Welche Chancen und Risiken Investitionen in Schwellenländer aufweisen und wie du mit ETFs in Schwellenländer Aktien oder Anleihen investieren kannst. Viel Spaß beim Anhören!