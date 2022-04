Episode 94: Macht eine Investition in einen Emerging Markets Index noch Sinn? | Talk mit Franklin Templeton

Du möchtest dein Portfolio global aufstellen? Dann wirst du an Aktien aus Schwellenländern nicht vorbeikommen. In der Episode 93 „Emerging Markets I So investierst du erfolgreich in Schwellenländer“ habe ich dir bereits die Chancen und Risiken von Schwellenländern aufgezeigt und dir kurz erläutert, wie du dennoch in Emerging Markets investieren kannst. Variante eins, du investierst bequem und unkompliziert in einen breit gestreuten Emerging Market ETF oder setzt, bei Variante zwei, gezielt auf einzelne Länder- oder Regionen-ETFs.

Welche Vorgehensweise zeitgemäß ist und warum sich das Risiko / Ertragsverhältnis bei Schwellenländeraktien in den vergangenen Jahren merklich verändert hat, das bespreche ich mit Marcus Weyerer. Marcus ist ETF-Investment Stratege bei Franklin Templeton. Er hat kürzlich eine Studie zum Thema Investieren in Emerging Markets veröffentlicht und dabei genau diese Fragen beantwortet. Das Ergebnis wird dich vielleicht verblüffen. Viel Spaß beim Anhören!