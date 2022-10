Welche Anlagestrategien mit ETFs gibt es?

Lege für dich fest, wie mutig du bei der Geldanlage vorgehen willst. Eher vorsichtig, teilweise risikobereit oder besonders risikofreudig? Aus der Risikobereitschaft kannst du dann den Anteil der Aktienquote bestimmen. Damit sind Aktien als Anlageklasse gemeint, wodurch Aktien‑ETFs oder Aktienfonds ebenfalls mit dazu zählen.

So können defensive, vorsichtige Anlegende z.B. etwa 75 Prozent in sichere Zinsanlagen und 25 Prozent in Aktien anlegen, während teilweise risikobereite Anlegerinnen und Anleger beispielsweise ein ausgewogen bzw. moderates Portfolio aus 50 Prozent Aktien und 50 Prozent Zinsanlagen wählen. Besonders risikofreudige, offensive Anlegerinnen und Anleger gehen dagegen oft hohe Risiken ein, indem sie ihr Geld überwiegend in Aktien und weniger in Zinsanlagen stecken.