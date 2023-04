Was ist ein Anleiherating?

Anleihenratings sind Bewertungen des Kreditrisikos eines Schuldners durch spezialisierte Rating‑Agenturen. Diese Ratings geben den Anlegerinnen und Anlegern eine Einschätzung darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird. Die bekanntesten Ratingagenturen sind Standard & Poor's, Moody's und Fitch.

In diesem Leitfaden erklären wir, was Anleihenratings sind, wie sie funktionieren, wer sie vergibt, was bei einer Herabstufung passiert und was mit einer Anleihe im Insolvenzfall geschieht.