Cash Stuffing: Alles zur Umschlagmethode

Beim Cash Stuffing wird das verfügbare Geld, nach Abzug von automatisch vom Konto abgehenden Fixkosten wie Miete oder Strom, zu Monatsbeginn in bestimmte Budgets aufgeteilt, die dann jeweils in Umschläge gesteckt werden. Dabei ist jeder Umschlag mit einer bestimmten Ausgabenkategorie (z.B. Lebensmittel oder Kleidung), für die das Bargeld vorgesehen ist, beschriftet. Am Monatsende wird dann im sogenannten Unstuffing geschaut, welcher Betrag in jedem Umschlag übrig geblieben ist. Statt dieses Geld zu verkonsumieren, lässt es sich in sogenannten Sparchallenges für bestimmte Sparziele sammeln, was einer Art Spiel gleichkommt und besonders motivierend sein kann.