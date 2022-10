Die Entstehung von ETFs

Das wir heute einfach und kostengünstig in ETFs investieren können, war nicht immer so. So wurden die ersten ETFs in Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern zwar 2000, also vor über 20 Jahren, emittiert. Die Anfänge der Entstehung von ETFs reichen jedoch etwas weiter zurück.

In diesem Beitrag erfährst du die Entstehungsgeschichte von ETFs und wir erklären, warum diese börsengehandelten Indexfonds für eine breite Masse erst erschwinglich und dadurch so erfolgreich werden konnten.