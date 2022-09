30. August 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die deutlichen Kurseinbußen an den Aktienmärkten seit Mitte des Monats und vor allem der kräftige Kursrutsch vergangenen Freitag hinterlassen Spuren am ETF‑Markt. „Wir hatten in unseren großen ETFs der allgemeinen Marktbewegung entsprechend etwa ein Drittel mehr Verkäufe als Käufe“, berichtet Holger Heinrich von der Baader Bank. Auch Jan Duisberg von der ICF Bank meldet Abflüsse. „Angesichts des großen Absturzes am Aktienmarkt war es dann aber doch nicht so viel.“ Die Umsätze seien überschaubar geblieben.

Am Freitag hatte die Rede von US‑Notenbankchef Powell mit klaren Signalen in Richtung sehr straffer Geldpolitik für deutlich fallende Kurse gesorgt. Am gestrigen Montagmorgen fiel der DAX unter 12.800 Punkte, drehte dann aber nach oben. Am Dienstagmittag steht der Index schon wieder bei 13.124 Punkten. Allerdings waren es Mitte des Monats noch fast 14.000 Zähler.