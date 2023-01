Was ist ein ETF-Sparplan?

Mit einem ETF‑Sparplan kannst du einfach und kostengünstig in das Sparen mit ETFs einsteigen. ETF‑Sparpläne ermöglichen es dir, über einen langen Sparzeitraum Vermögen in Wertpapieren aufzubauen, zum Beispiel für die Altersvorsorge oder ein anderes Sparziel. So kannst du optimal vom Zinseszinseffekt profitieren. Je nach deinen finanziellen Möglichkeiten kannst du über einen ETF-Sparplan oder eine Einmalanlage in ETFs investieren.