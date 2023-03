ETF-Sparplan oder Einmalanlage?

Beispiel:

Zwei Anlegende möchten ein Vermögen über 30 Jahre in ETFs aufbauen. Anleger A hat die Möglichkeit, sofort 10.000 Euro als Einmalanlage in ein ETF‑Depot zu investieren, und Anlegerin B entscheidet sich, 10.000 Euro über 30 Jahre in monatlichen Sparraten von 27,78 Euro zu investieren. Da beide Anlegenden größtenteils in Aktien‑ETFs investieren, wird eine jährliche Rendite von 8 % unterstellt.

Da die Einmalanlage sofort in voller Höhe verzinst wird, verzehnfacht sich die Anlage nach 30 Jahren. Das Sparplan‑Kapital ist in dieser Zeit dagegen erst um das Vierfache gewachsen. Beachte, dass mögliche Gebühren oder Steuern für die ETFs in diesem Beispiel nicht einkalkuliert wurden.