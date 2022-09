ETFs: thesaurierend vs. ausschüttend

Die Geldanlage über das Investieren in ETFs ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Zur Auswahl stehen viele verschiedene ETFs, die allesamt das Ziel haben Renditen zu erwirtschaften und diese an die Anlegerinnen und Anleger weiterzugeben. Doch wie kommen wir in den Genuss dieser Erträge? Und wie können wir bestmöglich vom Zinseszinseffekt profitieren?

Bei der Entscheidung für einen ETF kannst du zwischen 2 Varianten wählen: Thesaurierend und Ausschüttend. In diesem Artikel erfährst du, was es damit auf sich hat, wie sie sich unterscheiden und wo ihre Vorteile liegen.