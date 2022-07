Geld auf dem Sparbuch oder dem Girokonto anlegen? Diese Optionen werfen seit einigen Jahren kaum noch Zinsen für Sparerinnen und Sparer ab. Aus diesem Grund muss eine andere Möglichkeit her, mit der Geld gewinnbringend angelegt werden kann. Auf der Suche nach solchen Alternativen stolperst du sicher schnell über ETFs als Geldanlage mit relativ geringem Risiko und attraktiven Renditechancen. Kein Wunder also, dass ETFs als Anlageform von Jahr zu Jahr beliebter werden und das Vermögen, dass Anlegerinnen und Anleger in ETFs stecken, kontinuierlich wächst. Doch wie kann man die börsengehandelten Indexfonds kaufen?



Über 20 Mio. Suchergebnisse in den Suchmaschinen lassen darauf schließen, dass die Informationen zu ETFs vielfältig sind und sehr unterschiedlich ausfallen können. Doch wo fängt man an, wenn man möglicherweise noch nicht so viel Erfahrung an der Börse gesammelt hat, aber trotzdem mit dem Gedanken spielt, börsengehandelte Indexfonds zu kaufen? In deinem Kopf schwirren sicher viele Fragen rund um das Thema ETFs herum. Wir geben dir die richtigen Antworten!



Wir zeigen dir, worauf du beim Kauf von ETFs achten solltest und welche Möglichkeiten du hast, an der Börse einzusteigen.