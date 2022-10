Neben den Kosten, die beim Verkaufen von ETFs entstehen, sollte ebenfalls bedacht werden, dass Steuern auf ETFs und deren Rendite anfallen können. Je nachdem, wie der ETF sich entwickelt und zu welchem Zeitpunkt er verkauft wird, hast du im besten Fall einen Gewinn erzielt, auf welchen du Steuern zahlen musst.

Werden ETFs verkauft, sind erzielte Gewinne aus solchen Kapitalanlagen steuerpflichtig. Dabei gilt jedoch ein Freibetrag von 801 € pro Jahr (2023: 1.000 €). Für Ehepaare gilt der doppelte Betrag. Die Gewinne, die auf dein Konto fließen und über diesen Freibetrag hinausgehen, sind steuerpflichtig. Und zwar mit der Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent. Darüber hinaus kann die Kirchensteuer (je nach Bundesland zwischen 8 und 9 Prozent) auf deine Gewinne anfallen, sofern du in der Kirche bist.

Du kannst deinen Freibetrag übrigens auch splitten und über mehrere Banken verteilen. Zudem werden in der Regel Verluste mit den Gewinnen aus ETFs verrechnet. Überwiegen die Verluste, müssen bei thesaurierenden ETFs keine Steuern gezahlt werden. Bei dem Erhalt von Dividenden aus einem ausschüttenden ETF, sind diese trotz Verlusten zu versteuern.