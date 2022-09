BlackRock ETP Landscape Report

Bei der Sektorallokation lässt sich eine Präferenz für defensive Sektoren ablesen. Den dritten Monat in Folge hatten Healthcare‑ETPs die Nase vorn und verzeichneten im Juli Nettozuflüsse von 2,6 Milliarden Dollar (14,6 Milliarden seit Jahresbeginn). Technologie bleibt jedoch mit einem Plus von 18,1 Milliarden Dollar seit Jahresbeginn der beliebteste Sektor. Auch im Juli flossen 1,2 Milliarden in Tech‑ETPs. Im Gegensatz dazu hat das starke Interesse an Energietiteln im ersten Quartal inzwischen deutlich nachgelassen. Seit Jahresbeginn sind dem Sektor per saldo 0,4 Milliarden Dollar zugeflossen. Trotz solider Quartalszahlen verzeichneten die Sektoren Industrie, Energie, Bergbau und Finanzwerte im Juli Abflüsse.