Ray Dalio Allwetter-Portfolio

Die Allwetter‑Strategie (engl.: All Weather Strategy) ist eine Anlagestrategie, die von Ray Dalio und seinem Hedgefonds Bridgewater Associates entwickelt wurde. Es handelt sich um eine diversifizierte Portfoliostrategie, die darauf abzielt, in unterschiedlichen makroökonomischen Umfeldern konsistente Renditen zu erzielen. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft und die Finanzmärkte in unterschiedlichen Phasen wie Inflation oder Deflation, Wachstum oder Rezession befinden können. Die Allwetter‑Strategie zielt darauf ab, in all diesen Phasen relativ stabile Renditen zu erzielen.