Neobroker Vergleich: Die besten Anbieter im Test

Ein Neobroker eignet sich in erster Linie für Anlegerinnen und Anleger, die selbstständig in Wertpapiere investieren möchten, eine benutzerfreundliche digitale Plattform bevorzugen und über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen im Anlagebereich verfügen. Neobroker bieten häufig niedrigere Gebühren als traditionelle Broker und sind oft auf mobile Geräte ausgerichtet, was für Anlegerinnen und Anleger, die viel unterwegs sind und über ihr Smartphone oder Tablet handeln möchten, sehr praktisch ist. Neobroker sind jedoch in der Regel keine Vollbanken und bieten daher nicht alle Finanzdienstleistungen einer traditionellen Bank wie Girokonten, Kreditkarten oder Kredite an.