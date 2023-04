Maximum Drawdown verständlich erklärt

Ein Bärenmarkt ist ein Marktumfeld, in dem die Aktienkurse im Allgemeinen stark fallen. In einem solchen Marktumfeld tritt ein Maximum Drawdown in der Regel häufiger auf und kann auch stärker ausgeprägt sein. Als Beispiel kann der Maximum Drawdown des iShares MSCI World UCITS ETF während des Bärenmarkts von 2007 bis 2009 herangezogen werden. In diesem Zeitraum fiel der MSCI World Index um rund 57 %. Der höchste Maximum Drawdown betrug in diesem Zeitraum ca. 55 %.