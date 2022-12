ETFs: Rendite & Wertentwicklung

ETFs bilden einen zugrunde liegenden Index eins zu eins ab. Somit ist es ihr Ziel, in etwa die Rendite des Index zu erzielen, dem sie folgen. Anlegerinnen und Anleger können also von vornherein sicher sein, mit ihrem börsengehandelten Indexfonds die Marktrendite zu erhalten – nicht mehr und nicht weniger. Darin besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen ETFs und aktiven Fonds.

Aktive Fonds werden von einem Management‑Team zusammengestellt und laufend durch Käufe und Verkäufe angepasst. Ihr Ziel ist es damit, den Markt zu schlagen und eine höhere Rendite zu erzielen. Das gelingt allerdings den wenigsten Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern. Vor allem dann nicht, wenn es um den langfristigen Anlageerfolg geht.

Passive ETFs und aktiv gemanagte Fonds haben aber auch etwas gemeinsam: Ihre Rendite schwankt. Sie hängt einerseits von den Gebühren ab. Andererseits von der Entwicklung an den Finanzmärkten, sodass etwa auch die Reihenfolgen der Renditen im Zeitverlauf der Anlage einen Einfluss haben können (Rendite‑Reihenfolge‑Risiko). Investieren beide Fonds beispielsweise in Aktien bzw. einen Aktienindex, kann die Rendite steigen, aber auch fallen. Deshalb ist es wichtig, den Anlagehorizont langfristig auszurichten und auf eine breite Streuung der Anlage zu achten, um die Chancen des Investments bestmöglich zu nutzen. Wer langfristig über 15 Jahre oder mehr z.B. in einen breit gestreuten Welt‑Aktien‑ETF investiert, hat am Ende mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Gewinn erzielt.