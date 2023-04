Robo-Advisor nutzen oder doch selbst in ETFs anlegen?

Bei der Entscheidung „Robo‑Advisor oder ETFs“ stellt sich hauptsächlich die Frage nach der Vermögensverwaltung: In Eigenregie Geld anlegen oder die Verantwortung dafür lieber an einen Computer abgeben? Aber auch die Anlageklasse kann eine Rolle spielen, denn Robo‑Advisors können je nach Anlagestrategie neben ETFs auch in andere Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen, aktive Fonds oder Rohstoffe investieren.

Ein Robo‑Advisor nutzt automatisierte Algorithmen, um dein Portfolio zu erstellen und zu verwalten. Du investierst mit einem Schlag in gleich mehrere ETFs und gegebenenfalls andere Wertpapiere, die in ihrer Gesamtheit auf deine Präferenzen angepasst sind. Der Robo‑Advisor überprüft dabei regelmäßig u.a. die Wertentwicklung und das Risikoprofil. All das gleicht er mit deinen Präferenzen ab. Gibt es Abweichungen, passt das System dein Portfolio automatisiert an – du musst dich also bei der Benutzung eines Robo‑Advisors nach deiner Investition um weniger selbst kümmern.

Anders sieht es aus, wenn du dich für die Vermögensverwaltung in Eigenregie entscheidest und selbst in einzelne ETFs, Aktien, Anleihen usw. investierst. Dann bist du am Zug, dir zu deinen Präferenzen passende ETFs und Vermögenswerte auszusuchen, in diese einzeln zu investieren und stets im Auge zu behalten, ob sich dein Portfolio nach deinen Vorstellungen entwickelt. Auch ein eventuelles Rebalancing liegt somit in deiner Hand. Mehr Details zu den Themen „Was ist ein Robo-Advisor?“ und „Was sind ETFs?“ kannst du in unseren Ratgebern nachlesen.