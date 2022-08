So funktionieren Short-ETFs

Die Wirkung der Pfadabhängigkeit erklären wir anhand eines Beispiels.

Tag Indexstand Änderung

ggü. Vortag Änderung

ggü. Tag 0 Short-ETF Änderung

ggü. Tag 0 0 7.500 100,00 € 1 7.200 - 4,00 % - 4,00 % 104,00 € + 4,00 % 2 7.600 + 5,56 % + 1,33 % 98,22 € - 1,78 % 3 7.800 + 2,63 % + 4,00 % 95,64 € - 4,36 % 4 7.300 - 6,41 % - 2,67 % 101,77 € + 1,77 % 5 7.500 + 2,74 % - 0,00 % 98,98 € - 1,02 % 6 7.400 - 1,33 % - 1,33 % 100,30 € + 0,30 % 7 7.600 + 2,70 % + 2,70 % 97,59 € - 2,41 % 8 7.500 - 1,32 % - 0,00 % 98,88 € - 1,12 % 9 7.450 - 0,67 % - 0,67 % 99,54 € - 0,46 % Quelle: Anlegen wie die Profis mit ETFs, Claus Hecher

Gehen wir zunächst davon aus, dass eine Anlegerin oder ein Anleger bei einem Indexstand von 7.500 Punkten mit fallenden Kursen rechnet und davon mit einem Short‑ETF profitieren möchte. Es wird dazu ein Short‑ETF ohne Hebel ausgewählt. Der Preis für einen Short‑ETF‑Anteil beträgt 100 Euro.

An Tag 1 fällt der Index um vier Prozent, der Wert seiner ETF‑Anteile erhöht sich erwartungsgemäß um vier Prozent, auf 104 Euro. Am Folgetag erholen sich die Märkte deutlich. Der Index steigt um 5,56 Prozent auf 7.600 Punkte. Vergleicht man nun die Indexentwicklung seit dem Starttag in Höhe von + 1,33 % mit der Entwicklung des Short‑ETF, würde man zunächst eine Entwicklung in Höhe von – 1,33 % erwarten. Tatsächlich notiert der Short‑ETF aber bei 98,22 Euro und hat damit ein Minus von 1,78 Prozent erwirtschaftet. Dies liegt an der höheren Basis (104 Euro) von der die Indexentwicklung berechnet wird. Dieser Effekt ist auch an den folgenden Tagen zu beobachten.

Formel: 104 Euro x 5,56 % = 5,78 Euro. 104 Euro – 5,78 Euro = 98,22 Euro.

Nach einem munteren Auf und Ab notiert der Index an Tag 8 wieder auf dem Ausgangsniveau von 7.500 Punkten. Der Short‑ETF notiert aufgrund der Pfadabhängigkeit allerdings bei 98,88 Euro und ist damit mit 1,12 Prozent im Minus. Obwohl sich der Index nicht verändert hat, hätte ein Short‑Anleger oder eine Short‑Anlegerin gut ein Prozent verloren.

An Tag 9 notiert der Index bei 7.450 Punkten und damit tatsächlich unter dem Ausgangsniveau. Dennoch hat der Short‑ETF dem Anlegenden mit – 0,46 % einen Verlust beschert.

Das Beispiel ist bewusst so gewählt, denn die Probleme, die sich aus der Pfadabhängigkeit ergeben, treten besonders bei stark schwankenden Märkten auf. Bei einer konstanten Abwärtsbewegung begünstigt die Pfadabhängigkeit die Entwicklung des Short‑ETFs und es können größere Gewinne erzielt werden.