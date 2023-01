Sparen für Kinder mit ETFs

Die meisten Eltern möchten ihren Kindern einen guten Start ins selbstständige Leben ermöglichen. Doch wer nicht in der glücklichen Lage ist, sich um Geld keine Sorgen machen zu müssen, sollte früh anfangen, dieses Ziel zu erreichen. Denn zum Glück lässt sich auch mit kleinen Beträgen ein ansehnliches Vermögen aufbauen, wenn man früh mit dem Sparen beginnt.

Legen Eltern zum Beispiel weniger als die Hälfte des Kindergeldes, also rund 100 Euro monatlich, in einen Sparplan an und erzielen über eine Laufzeit von 18 Jahren eine jährliche Rendite von 5 Prozent, ergibt sich ein Vermögen von rund 35.000 Euro. Dabei ist ein Großteil der Zinserträge durch den Kinderfreibetrag sogar steuerfrei. Wer nicht für den Nachwuchs spart, verliert den Steuerfreibetrag. Das kostet bares Geld.